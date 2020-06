Naufrágio no rio Sado fere pescador

Um embate violento que envolveu dois pequenos barcos de pesca no estuário do Sado quase terminou em tragédia durante a madrugada de sábado. Uma das embarcações afundou e um dos pescadores foi atingido pela hélice quando caiu à água. Sofreu ferimentos graves, mas valeram-lhe os dois tripulantes do outro barco, que o resgataram e transportaram até à margem.O abalroamento ocorreu pelas 05h44, "a meio do rio" de acordo com fonte oficial da capitania de Setúbal, e "envolveu duas embarcações de boca aberta com cerca de 4 a 5 metros cada uma". Num dos barcos seguia um pescador de 70 anos, que foi projetado e, já na água, sofreu vário cortes de uma das hélices. Apesar dos ferimentos profundos, sobretudo nos braços, conseguiu manter-se à tona enquanto o barco ia ao fundo.Foi ajudado a sair da água pelos outros dois pescadores, que o colocaram no barco e se dirigiram rapidamente até à Doca do Comércio, onde foi assistido pelo INEM e bombeiros. Está internado no Hospital de São Bernardo. A Autoridade Marítima investiga as circunstâncias deste acidente.