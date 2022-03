Uma discussão entre dois casais de namorados, esta quinta-feira de madrugada no Funchal, Madeira, acabou com uma rapariga, de 20 anos, atingida com golpes de navalha no tórax.A agressora terá a mesma idade - e durante a manhã desta quinta-feira teve de fugir da fúria da mãe da vítima. A PSP e a Cruz Vermelha foram ao local.A vítima foi levada para o hospital, submetida a cirurgia e estava esta quinta-feira à tarde livre de perigo.