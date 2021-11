Florêncio de Almeida, conhecido como o ‘Rei dos Táxis’, e o seu filho, ex-motorista de João Rendeiro, são suspeitos de lavar dinheiro do ex-presidente do BPP.Em causa estão negócios imobiliários suspeitos que terão servido para fazer entrar património na esfera pessoal do ex-banqueiro sem fazer soar os alarmes.