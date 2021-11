"Nenhum polícia ganhará menos de mil euros", promete Eduardo Cabrita

O ministro da Administração Interna garantiu esta terça-feira que os polícias vão começar a receber o subsídio de risco já a partir de janeiro, mesmo com o chumbo do Orçamento de Estado e a queda do Governo. “A lei foi aprovada e determina que ela se aplicará no próximo ano. Ninguém na PSP, com os suplementos a que tem direito e com a atualização em cerca de 70 euros do subsídio de risco, ganhará menos de mil euros a partir de janeiro”, frisou Eduardo Cabrita, no 154º aniversário do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.