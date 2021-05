Jonas Soares, de 17 anos, neto do ex-Presidente da República, Mário Soares, e filho do antigo ministro da Cultura, João Soares, consta de uma lista de sete pessoas identificadas pela PSP na tarde de 3 de maio, na sequência do confronto entre claques do Benfica e do Sporting junto ao Estádio de Alvalade, em Lisboa.Os nomes que estão no expediente policial pertencerão à claque não reconhecida do Benfica, Diabos Vermelhos, e como onoticiou este domingo, foram identificados nos momentos que se seguiram à emboscada feita a membros da claque do Sporting, Torcida Verde. Testemunhas referiram que os agressores saíram encapuzados de duas viaturas e de uma moto, com tentativas de atropelamento das vítimas. A PSP conseguiu mesmo apreender um dos carros usados. Para já, seguiu para tribunal a identificação das pessoas que a Polícia conseguiu localizar nos momentos posteriores ao ataque.apurou que qualquer investigação ao envolvimento das pessoas identificadas, incluindo Jonas Soares, na prática do crime de ofensas corporais, vai depender de queixa das vítimas atacadas.