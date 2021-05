Neto de Mário Soares identificado após rixa entre claques de Benfica e Sporting

A PSP fez uma participação ao tribunal na tarde de 3 de maio, com a identificação de vários suspeitos de terem realizado uma emboscada a membros da claque do Sporting Torcida Verde.



Entre as pessoas identificadas, todas alegadamente pertencentes à claque não reconhecida do Benfica, Diabos Vermelhos, estará Jonas Soares, de 17 anos. De acordo com a edição online do semanário ‘Novo’, que este sábado avançou com a notícia, o neto do ex-presidente da República, Mário Soares, e filho de João Soares, já foi mesmo constituído arguido.



CM que Jonas Soares consta, para já, apenas numa lista de pessoas identificadas pela PSP no dia do ataque. No que aparenta ter sido uma emboscada, um grupo de encapuzados em dois carros e numa moto agrediu e tentou atropelar adeptos leoninos. A PSP interveio a tempo de apreender ainda uma das viaturas dos agressores, e identificar um grupo destes.



Contactado pelo CM, João Soares diz que o filho “é uma pessoa pacífica, que nunca se envolveu em rixas, nem usou armas na vida”.