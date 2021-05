Homem atropela e agride ex-companheira à frente dos dois filhos menores em Elvas

A PSP de Elvas deteve esta segunda-feira um homem que na passada sexta-feira, dia 30 de abril, terá atropelado e agredido a ex-companheira, quando esta caminhava com os seus dois filhos na rua.

O homem de 48 anos deixou a vítima deitada no chão e colocou-se em fuga. Após investigação, as autoridades verificaram que se tratava de um caso de violência doméstica.

"Depois de acionados os meios de emergência médica e transportada a vítima e os seus dois filhos para o Hospital de Santa Luzia, em Elvas, onde recebeu tratamento, desenvolveram-se não só as necessárias ações de recolha de prova, como se montou, de imediato, um forte dispositivo de busca para tentar localizar e deter o suspeito, o que veio finalmente a acontecer no dia de ontem, 3 de maio, pelas 15h00, numa das artérias daquela cidade de Elvas", diz a PSP em comunicado.



Foi ainda apreendido ao homem um arsenal de armas: um petardo, uma pistola semi-automática de calibre 6.35mm, duas pistolas de alarme de calibre 8mm, uma das quais transformada para uso de munição real de calibre 6.35mm, uma pistola de ar comprimido de calibre 4.5mm, duas armas longas de ar comprimido de calibre 4.5mm, vinte e cinco cartuchos de calibre 12ga, sessenta e seis munições de calibre 6.35mm, vinte e uma munições de calibre .22lr, dois bastões, um dos quais extensível, quinze facas, cinco das quais de abertura automática, uma faca de remate, dois punhais, quatro espadas, quatro sabres.



O homem não posssui autorização legal para uso e porte de arma. O detido vai ser presente a primeiro interrogatório para conhecer as medidas de coação.