Noite de Lisboa fiscalizada

Duas operações da PSP de Lisboa terminaram este sábado de madrugada com a detenção de cinco pessoas. Em Alcântara, numa discoteca onde se registaram desordens nos últimos meses, foi detido um homem de 48 anos na posse de dezenas de munições e uma réplica de pistola. Cerca de 700 pessoas foram revistadas e dezenas de facas e de doses de droga encontradas no chão do espaço.



No Cais do Sodré foram detidos dois homens por posse de droga e outros dois por condução com álcool. Houve ainda dezenas de multas por falhas relacionadas com os seguranças.