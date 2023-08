A nova Lei de Bases da Prevenção do Afogamento visa resolver diversos problemas associados às praias portuguesas, com ênfase na segurança e nos meios utilizados, disse o diretor do Instituto de Socorros a Náufragos (ISN), comandante Paulo Vicente.A proposta de lei, que está em fase final de preparação pela Comissão Técnica de Segurança Aquática - entidade presidida pelo ISN -, está em processo de revisão há cerca de um ano e meio, para fazer face à atual legislação, desfasada da realidade.