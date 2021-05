Novo Banco denuncia Grupo de Gama Leão ao Ministério Público

O Novo Banco (NB) fez duas denúncias ao Ministério Público sobre operações relacionadas com dois grandes devedores: créditos concedidos ao Grupo Prebuild, fundado por João Gama Leão, e à Greenwoods, que pertenceu ao Grupo Pelicano e ao Grupo Espírito Santo (GES). A revelação foi feita esta quarta-feira por Nelson Martins, ex-diretor do departamento de auditoria interna do NB, na comissão parlamentar de inquérito ao NB.









As denúncias feitas pelo NB ao Ministério Público estarão relacionadas com suspeitas da prática de eventuais atos de gestão danosa. No da Prebuild, estará em causa uma alegada sobrefaturação nas exportações da Cerâmica Aleluia, que o Grupo Prebuild adquiriu ao GES em 2012. As contas da empresa terão sido “empoladas” em 19 milhões de euros, segundo disse Daniel Santos, ex-diretor do Departamento de Recuperação de Crédito a Empresas do NB, na comissão parlamentar de inquérito ao NB.

Já a denúncia sobre a Greenwoods estará relacionada com os créditos concedidos pelo BES para o desenvolvimento do projeto imobiliário que ficou conhecido como “Mata de Sesimbra.” Em causa, estarão operações irregulares.