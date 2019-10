"O meu bebé nasceu para sofrer e morrer": novos relatos envolvem médico Artur Carvalho

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 24.10.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

São os primeiros casos de morte tornados públicos e associados à realização de ecografias com o polémico obstetra Artur Carvalho.Vicente e Afonso são os nomes das vítimas. Os dois nasceram com malformações no coração. As ecografias, realizadas na Clínica Padre Cruz, em Almada, não permitiram detetar os problemas. Vicente acabou por morrer com apenas 14 dias de vida. Afonso sobreviveu quatro meses.... < br />