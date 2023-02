A mãe do menino de 12 anos com síndrome rara que terá sido violado por um colega da mesma idade, numa escola em Paredes, já apresentou queixa no estabelecimento de ensino.



O processo já tinha dado entrada no Ministério Público através das queixas apresentadas na GNR de Paredes e dos exames médicos realizados pelo menor no Hospital de Penafiel, que confirmaram a agressão sexual.









