Obra em Lisboa revela cemitério com 42 corpos

Foram identificados vários esqueletos, entre os quais o de uma criança de poucos meses.

Por Margarida Andrade e Cláudia Machado | 08:29

Já foram encontrados 42 corpos na antiga necrópole medieval na freguesia de Santa Maria Maior, em Lisboa. O cemitério foi encontrado no Poço de Borratém, no Martim Moniz, no dia 26 de junho, antes de se iniciarem as escavações para a instalação de contentores subterrâneos.



"Têm sido descobertos vários esqueletos à medida que se vai escavando em profundidade, até à data, são cerca de 42, ainda assim existem sempre descobertas todas as semanas", afirma fonte da Câmara de Lisboa.



Tudo indica que a antiga necrópole medieval, datada de entre o século XIV ao início do século XV, seja "totalmente cristã, uma vez que todos os corpos foram enterrados com a cabeça para oeste e os pés para este, para quando se levantarem irem em direção a nascente", afirmou em julho Vanessa Filipe, arqueóloga e coordenadora do projeto de instalação de ecopontos da autarquia.



A equipa de antropólogos que tem estado presente durante a execução da obra já procedeu à identificação de vários corpos.



"Identificámos esqueletos de adultos do sexo masculino e feminino e ainda uma criança com poucos meses de idade", revelou a antropóloga Sónia Ferro, que adianta que o corpo da criança "é o único enterramento que evidencia alguma patologia mais grave". O corpo do bebé apresentava "uma infeção nos ossos todos, que poderá ser compatível com uma tuberculose", explicou.



Todos os cadáveres vão permanecer com a equipa de arqueólogos "durante os próximos três anos", afirma a coordenadora do projeto.



O CM questionou a Câmara de Lisboa sobre a data prevista para a conclusão da obra, mas não obteve resposta.