Oficiais da Guarda criticam "diferenciação negativa" entre as polícias

A Associação Nacional dos Oficiais da Guarda criticou a "diferenciação negativa" entre as polícias, este sábado.Através de um comunicado a que oteve acesso, a associação criticou as "condições de risco, insalubridade e penosidade" a que estão sujeitos "diariamente" os militares da GNR. "Não conseguimos vislumbrar qualquer outra função pública com maior exposição a esse mesmo risco", apontou.A indignação dos Oficiais prende-se com aOs Oficiais consideraram "ofensiva e humilhante a diferenciação negativa, que atenta contra a família militar e contra a generalidade da família policial"."Aos que nos governam e àqueles que nos poderão vir a governar, só esperamos que a sensatez e a razoabilidade estejam presentes nas próximas decisões", concluiu a associação.