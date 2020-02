Oito pessoas acusadas de homicídio e violação de regras de segurança no caso da derrocada em Borba

Oito arguidos foram acusados da prática de crimes de homicídio e de violação de regras de segurança no caso da derrocada em Borba em novembro de 2018.A acusação deduzida pelo Ministério Público imputou os crimes a decisores políticos locais, responsáveis de serviços da administração direta do Estado e a sociedade proprietária da pedreira.Segundo um comunicado do DIAP de Évora, a responsabilidade penal de cada arguido decorre, respetivamente, "das concretas funções que cada um assumiu e desempenhou ao longo do tempo e cujas ações ou omissões contribuíram para as consequências dali resultantes e nomeadamente da morte de cinco pessoas".Segundo o mesmo comunicado, decorre agora o prazo para eventual abertura de Instrução que, a não ser requerida, determinará a remessa do processo para julgamento.