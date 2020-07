Só este mês, os bombeiros registaram oito quedas de pessoas nas cascatas do Parque Nacional da Peneda-Gerês. Três delas sofreram ferimentos considerados graves.O último incidente ocorreu esta quarta-feira, pouco depois do meio-dia. Um homem, de 50 anos, caiu de uma altura de três metros na conhecida cascada do Tahiti, em Vilar da Veiga, tendo partido um braço.O socorro foi levado a cabo por operacionais da Cruz Vermelha de Rio Caldo e pelos Bombeiros de Terras de Bouro.