Onda de assaltos aterroriza centro histórico de Guimarães

O centro histórico de Guimarães está a ser alvo de uma onda de assaltos. Só na madrugada desta sexta-feira foram efetuados quatro furtos a estabelecimentos comercias. Imagens de videovigilância a que ateve acesso mostram assaltante a tentar estroncar porta do espaço.Um comerciante, cuja barbearia havia sido assaltada na madrugada desta sexta-feira, revelou àque levaram "dinheiro, um telemóvel e um secador com pouco valor monetário". O estabelecimento tinha sido já alvo de tentativa de assalto, mas sem sucesso.Manuel Sousa admitiu que sente "insegurança" e enquanto o suspeito não for detido sublinha que o mesmo continuará a "espalhar o terror nos comerciantes".Em quatro horas o assaltante fez vários assaltos. Os comerciantes da zona estão revoltados com os atos criminosos.