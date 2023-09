Oorrências nas escolas aumentaram no último ano letivo. Agressões no topo da lista

A PSP registou 3.683 ocorrências nas escolas no último ano letivo, um ligeiro aumento face ao ano letivo de 2021/22, sendo as agressões, injúrias e ameaças os principais ilícitos cometidos nos estabelecimentos de ensino, revelou esta quinta-feira a polícia.

Durante o ano letivo de 2022/2023, os polícias do programa Escola Segura (PES) registaram, na sua área de responsabilidade, 3.682 ocorrências, 2.611 das quais de natureza criminal e 1.071 não criminais, indica a Polícia de Segurança Pública quando começa um novo ano letivo e inicia uma operação a nível nacional no âmbito do PES.

Os dados provisórios da PSP mostram que, no último ano letivo, as ocorrências nas escolas aumentaram 5,7% (mais 199) em relação ao ano escolar 2021/22, sobretudo as criminais, que passaram de 2.416 para 2.611.