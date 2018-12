Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Operação apreende 12 veículos estrangeiros no Algarve

GNR e autoridade aduaneira britânica detetaram ilícitos fiscais e aduaneiros.

Por João Mira Godinho | 09:42

Um total de 12 veículos com matrícula estrangeira apreendidos e 42 infrações detetadas foram o resultado da operação Guardião, da GNR, em coordenação com o Her Majesty’s Revenue and Customs (autoridade aduaneira do Reino Unido), no Algarve. O objetivo era detetar ilícitos fiscais e aduaneiros.



As viatura apreendidas, avaliadas em 129 mil euros, "tinham ultrapassado os prazos legalmente estipulados para permanência em território nacional", explica a Unidade de Ação Fiscal (UAF) da GNR, que foi apoiada pelo Comando Territorial de Faro e pela Unidade de Controlo Costeiro, além das autoridades britânicas, no conjunto de ações de fiscalização realizadas nos dias 5, 6 e 7 de dezembro.



Os acessos ao aeroporto de Faro e a fronteira terrestre com Espanha, embarcações e estabelecimentos de restauração e bebidas foram os alvos.



Entre as 42 infrações detetadas, oito prenderam-se com a falta de estampilha fiscal em bebidas alcoólicas, outros oito com a emissão do documento de acompanhamento de mercadoria e cinco por introdução fraudulenta de produtos petrolíferos.



Na operação estiveram empenhados 100 militares, 40 viaturas e duas embarcações.



PORMENORES

Época de festas

Autoridades nacionais e britânicas detetaram que nos períodos que antecedem as grandes festas, como o Natal, há um maior volume de transações ilícitas.



Álcool e tabaco

Entre os produtos mais transacionados estão as bebidas alcoólicas e o tabaco, sujeitos a IVA e impostos especiais.



Fiscalização e panfletos

Foram fiscalizados 412 veículos, 33 estabelecimentos e diversas embarcações. Foram ainda distribuídos cerca de mil panfletos a alertar para o combate à fraude fiscal.