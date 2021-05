Operação Badway: Um arguido em prisão preventiva e restantes com apresentações periódicas

Na passada quarta-feira, a Polícia Judiciária deteve 17 pessoas, presumíveis autoras de centenas de crimes de burla informática agravada, falsidade informática e acesso ilegítimo. As operações policiais decorreram em vários pontos do país, com especial incidência em Estremoz, onde decorreram os interrogatórios aos suspeitos, durante dois dias e sob fortes medidas de segurança no exterior do Tribunal.

Depois de ouvidos em primeiro interrogatório, um dos suspeitos acabou por ficar em prisão preventiva e aos restantes foi aplicada a medida de coação de apresentações periódicas.

A investigação iniciou-se há alguns meses, "tendo por base vários casos de fraude perpetrados de forma organizada, com recurso à aplicação MBWay", referiu a Polícia Judiciária, em comunicado, assegurando também estarem sinalizadas "centenas de vítimas".