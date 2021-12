Operação de Natal da GNR e PSP regista cinco mortos e mais de 500 feridos nas estradas

A operação de Natal levada a cabo pela PSP e GNR nas estradas de Portugal registou cinco mortos e 505 feridos em acidentes rodoviários. A intervenção realizada entre os dias 20 e 26 de dezembro teve como objetivo melhorar as condições de segurança dos portugueses na via de trânsito.

Os mais de 1600 acidentes registados durante a segunda fase da operação de Natal causaram cinco mortes, 22 feridos graves e 483 feridos ligeiros. Ao todo foram feitas cerca de 20 mil fiscalizações que culminaram em 147 detenções e 4583 contra ordenações.

Entre as ilegalidades destaca-se o excesso de velocidade que conta com mais de 25% das contra ordenações impostas nesta intervenção. De referir que em relação aos dados do ano passado houve menos acidentes e menos óbitos mas o número de feridos aumentou.

A terceira fase da operação irá arrancar dia 30 de dezembro e irá decorrer até dia 2 de janeiro.