Ostras e artes de pesca destruídas em incêndio que consumiu camião em Silves

Um camião com um reboque frigorífico que transportava ostras, redes de pesca e outro material desta atividade, ardeu, ao fim da madrugada deste sábado, no IC1, na zona de São Marcos da Serra, no concelho de Silves.Segundo o CM apurou junto do comandante Joaquim Gonçalves, dos Bombeiros Voluntários de S. Bartolomeu de Messines (BVSBM), que extinguiram o fogo, o alerta foi dado às 6h55."O pesado de mercadorias, que circulava no sentido norte-sul, encontrava-se ao quilómetro 709 do IC1, junto às bombas da Galp", referiu.De acordo com aquele responsável, o "fogo era tão intenso que derreteu a pala do posto de abastecimento de combustível" que, sabe o CM, está desativado há anos. Apesar da violência das chamas, "não houve vítimas a registar", frisou o comandante Joaquim Gonçalves.A circulação naquele troço do IC1 fez-se de forma condicionada, com os automóveis a circularem por dentro do posto de combustível do lado oposto da via.Ao local acorreram 15 operacionais e oito viaturas, dos BVSBM, GNR e também das Infraestruturas de Portugal.Uma retroescavadora da Junta de Freguesia de S. Marcos da Serra esteve no local para remover a carga do pesado.De acordo com uma testemunha que circulava numa viatura atrás do camião, "o fogo irrompeu e em minutos consumiu o reboque". Uma condutora disse ao CM que "o fogo era impressionante".O pesado ia para Olhão.