Um homem, de 44 anos, que tentou acalmar um outro alcoolizado, num estabelecimento no concelho do Barreiro, pagando-lhe inclusive uma cerveja para fazer diminuir a tensão do momento, acabou brutalmente esfaqueado por este.



Uma só facada perfurou-lhe um pulmão, um rim e o pâncreas. Deixou-o mais de um mês a lutar pela vida numa cama de hospital.









