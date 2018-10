Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pai atropela e mata agressor do filho em Vila Franca de Xira

Homem usou carro do agressor para cometer o homicídio, no Sobralinho.

10:26

Um pai, de 51 anos, atropelou e matou este domingo à noite um homem, de 43, que agrediu o seu filho, na zona do Sobralinho, no concelho de Vila Franca de Xira.



O homem partiu em defesa do filho, entrou no carro dos proprietários da viatura e abalroou o agressor, que acabou por morrer, depois de desacatos entre três irmãos e o agressor.



Segundo o que o CM conseguiu apurar, tudo aconteceu por volta das 2h30 da madrugada.



O INEM foi chamado para o local e a circulação foi interrompida.



Mais tarde, a PSP foi também chamada ao local, mas o caso está agora nas mãos da Polícia Judiciária.