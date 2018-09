Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mãe de quatro crianças morre após turno em bar

Shelly era "saudável" e nada fazia prever o desfecho.

12:37

Shelly Hardwick, de 39 anos, morreu, no passado dia 24, à porta do bar onde trabalhava, em Liverpool, Inglaterra. A mãe de quatro crianças era considerada "saudável" e nada fazia prever este desfecho.



Ainda foram realizadas manobras de reanimação mas a britânica perdeu mesmo a vida no local, conta o Liverpool Echo. Shelly tinha acabado o seu turno e avisado os colegas de que ia para casa quando a tragédia aconteceu.



Os filhos - Lewis, de 21 anos, Chloe, de 18, Ellis, de 14, e Sonny, de apenas 7 - lembram a mãe como uma pessoa "linda" e "carinhosa". Uma amiga conta à publicação que o filho mais novo está constantemente a perguntar quando é que a mãe vai regressar.



"Ele não entende o que se passou. É terrível. E o Simon, o marido, também não está bem - nenhum deles está", revela Tanya Lowe.



Foi aberta uma página para angariar fundos para ajudar a pagar o funeral de Shelly e para dar aos meninos o "melhor Natal possível".