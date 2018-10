Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pai de 15 filhos espanca a ex-companheira

João Carlos Silva, de 34 anos, foi detido na segunda-feira à noite.

Por Francisco Manuel | 01:30

João Carlos Silva tem 34 anos, 15 filhos de várias mulheres e está indiciado em inúmeros processos de violência doméstica e um de abuso de menores.



O homem, que trabalha numa empresa de mudanças, foi detido na segunda-feira à noite após ter espancado e sequestrado a ex-companheira que abandonou há cerca de dois meses para ir viver com uma jovem em Coimbra.



Será presente esta quarta-feira a primeiro interrogatório judicial em Aveiro. Tudo começou quando o homem se encontrou com a ex-companheira, com quem teve três filhos, num café da Gafanha da Nazaré, Ílhavo.



Pretendia que ela lhe entregasse uns documentos e, por motivos não apurados, começou a espancá-la e arrastou-a pelos cabelos até ao carro onde a meteu à força e depois arrancou a grande velocidade.



O caso foi presenciado por vários clientes que se encontravam no estabelecimento. Foram eles que alertaram a GNR que rapidamente começou à procurar o suspeito.



Percebendo que as autoridades estavam no seu encalço, o homem conduziu até ao posto da GNR e entregou-se.



A detenção foi depois confirmada pela PJ de Aveiro que o levou para os calabouços daquela polícia.