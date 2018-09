Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Grupo pega fogo a casa e rapta assaltante na Amadora

PSP deteve três mulheres e dois homens pela prática destes crimes.

Por M.C. | 08:30

Três mulheres e dois homens foram presos pela PSP da Amadora, na segunda-feira à noite, por suspeitas de terem incendiado a casa de um toxicodependente, suspeito de furto de um telemóvel da namorada de um deles.



A vítima foi ainda sequestrada e espancada.



A dona do telemóvel identificou o ladrão, um toxicodependente de 33 anos conhecido como nazi, e contou ao namorado.



Apesar de ter participado o crime, o namorado da jovem incendiou a casa devoluta do ladrão, na rua Elias Garcia, na Amadora.



Momentos depois sequestrou o homem e levou-o para uma casa onde, com a ajuda dos pais e de mais um casal, o amarrou, espancou e esfaqueou, até recuperar o telemóvel.



A PSP libertou o sequestrado. Os cinco detidos vão esta quarta-feira a tribunal.