Pai e filha morrem em colisão no IC2 em Alcoentre

O acidente que ocorreu na terça-feira à noite no IC2, junto a Alcoentre, no concelho da Azambuja, matou um homem de 60 anos e a filha, de 15.





No Mercedes C190 em que seguiam as vítimas mortais, registado numa morada de Odivelas e que ficou destruído, encontrava-se ainda a mulher do condutor e mãe da jovem e outro homem. Sofreram ferimentos considerados graves e encontram-se internados no Hospital de Santa Maria, em Lisboa.