Pai e filho presos por agredir homem em Espanha

Dois portugueses, pai e filho, foram presos pela Guardia Civil espanhola, após terem participado com outros cúmplices, ainda não identificados, no espancamento de um homem em Avilés, no norte de Espanha.A dupla foi detida, após vários dias em fuga. O crime ocorreu na semana passada. A vítima foi atacada com golpes de karaté na cabeça e peito e até agredida com paus. Encontra-se em coma, num hospital da zona de Oviedo.Os agressores terão passado por Portugal, antes de regressarem a solo espanhol e serem presos. Familiares dos dois homens, também portugueses, tiveram mesmo de abandonar Avilés, devido a ameaças.