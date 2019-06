GNR interceta barco com duas toneladas de haxixe no Rio Guadiana. Tripulação está em fuga

A Unidade de Controlo Costeiro da Guarda Nacional Republicana (GNR) intercetou uma embarcação com duas toneladas de haxixe no Rio Guadiana (Algarve), após um pedido de colaboração da policia espanhola, foi esta terça-feira anunciado.Em comunicado, a GNR informou que a embarcação de recreio, com cerca de sete metros de comprimento, transportava 65 fardos de haxixe, com um peso de cerca de duas toneladas.A interceção da embarcação foi feita já em território espanhol, junto à ponte internacional do Rio Guadiana, perto da fronteira com Vila Real de Santo António, indicou a GNR.A intervenção da Unidade de Controlo Costeiro ocorreu depois de a Guardia Civil espanhola ter pedido a colaboração de um meio marítimo dos militares portugueses "para interceção de uma embarcação suspeita que navegava a alta velocidade no rio Guadiana", frisou a GNR."De imediato, foi ativada uma equipa marítima, com uma embarcação de alta velocidade, tendo ainda sido possível intercetar e recuperar a embarcação já em território espanhol, junto à ponte internacional do Guadiana, contendo ainda, no seu interior, o produto estupefaciente", sublinhou a Guarda.Segundo a GNR, os tripulantes da embarcação conseguiram fugir e estão a ser procurados em território espanhol, acrescentando que a embarcação e o produto estupefaciente foi entregue à Guardia Civil, autoridade territorialmente competente e que efetivou a apreensão dos fardos de haxixe.