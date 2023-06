Ao minuto Atualizado a 12 de jun de 2023 | 15:38

15:38 | 12/06 Pai de Jéssica não voltou a falar com a menina desde abril de 2022 A partir de abril de 2022, Alexandrino nunca mais volta a ver a filha por videochamada. O juiz pergunta porque que o mesmo manteve o contacto com a Inês e não insistiu mais para criar laços com Jéssica.



"Era sempre enganado pelas mentiras da Inês. Não tinha o contacto da avó materna da Jéssica. Sinto-me culpado como pai", desabafa.

15:33 | 12/06 Inês Sanchez pediu dinheiro a Alexandrino no dia da morte de Jéssica O pai de Jéssica apresenta algumas mensagens que trocou com Inês Sanchez, entre as quais destaca uma recebida no dia da morte da filha.



"Olá paixão não te esqueças de mim para mandares à minha conta", foi a mensagem que a mãe de Jéssica enviou a Alexandrino dia 20 de junho às 11h56.

15:18 | 12/06 Pai de Jéssica nega ter comprado droga a Eduardo e a Justo Montes O Tribunal tentar compreender se Alexandrino tinha alguma relação com Eduardo e Justo Montes. Esta dúvida surge porque na última sessão de julgamento, Eduardo afirmou que entre 2017 e 2019 o pai de Jéssica ter-lhes-ia comprado drogas. "Eu consumo estupefacientes, mas não vendo", diz o pai de Jéssica, negando ter alguma vez comprado aos arguidos. "Apenas os conhecia de vista, nunca tive uma grande afinidade com eles", aponta.











15:14 | 12/06 Pai de Jéssica diz que não reparou em marcas no corpo da menina quando lhe deu banho e mudou a fralda O pai de Jéssica relembra um fim de semana que passou com a filha após a separação de Inês Sanchez.



"Aluguei um quarto no bairro do liceu", conta.



O juiz pergunta a Alexandrino se deu banho à criança e se ao mudar a fralda de criança se apercebeu de algum tipo de marca no corpo da criança.



O pai de Jéssica diz que não reparou em nada fora do normal, mas que quando estavam juntos a criança demonstrava ter dificuldades em defecar.



O juiz insiste e pergunta se Alexandrino verificou o ânus da criança. Este refere que não se recorda.

14:59 | 12/06 "A menina não tinha qualquer tipo de alegria": Alexandrino refere que o estado da filha começou a piorar quando se separou de Inês Alexandrino começa por contar que conheceu Inês Sanchez em 2017 e que manteve com a mesma uma relação até outubro de 2020. O pai de Jéssica conta que um mês após se conhecerem começaram a morar juntos. A casa era paga por ele. "A Inês não trabalhava, nunca trabalhou em quatro anos. Era tudo mentiras", salienta.



"Quando nos separamos, não consegui visitar a minha filha em casa. A Inês fazia questão de eu não saber onde é que elas viviam. Falava poucas vezes com a menina e só a voltei a ver em janeiro de 2021.", explica o pai de Jéssica.



"Quando a voltei a ver, senti que algo de estranho se passava. Ela era o meu amor e senti isso, não vi alegria na menina. Devia estar assim porque a mãe a maltratava".



Inês chora perante o testemunho do antigo companheiro.

O pai e o padrasto de Jéssica, a menina de três anos assassinada brutalmente em junho do ano passado, estão a ser, esta segunda-feira, ouvidos no Tribunal de Setúbal.Alexandrino Biscaia não quis prestar quaisquer declarações aos jornalistas à chegada ao tribunal. O pai de Jéssica terá que explicar que relação tinha com a criança. Recorde-se que a semana passada, chegou mesmo a dizer aos meios de comunicação que "a maior culpada disto é a mãe".O pai de Jéssica emigrou em fevereiro de 2022 para os Países Baixo e não tinha um relação muito próxima à menina.