Pai tenta atropelar e violar filha de 12 anos em Mafra

Um homem de 40 anos foi detido pela GNR por violência doméstica no concelho de Mafra.O agressor ameaçou de morte e tentou atropelar a filha de 12 anos, tendo tentado abusar sexualmente da mesma. O agressor estava separado da mãe da vítima há 11 anos.O detido foi presente a tribunal judicial no dia 26 de novembro, onde lhe foi decretada a medida de coação de afastamento e proibição de contacto com a vítima, controlado por pulseira eletrónica.O arguido terá ainda de se apresentar trissemanalmente no posto policial da área de residência.