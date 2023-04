Farana Sadrudin, 48 anos, nasceu em Moçambique quando aquele país africano ainda era uma colónia portuguesa. No pós-25 de Abril veio para Portugal e viveu sempre em Lisboa, acompanhada pelos pais. Os irmãos mantiveram-se em África - um deles estava em Angola quando o homicídio aconteceu. Farana, licenciada em Engenharia Informática pela Escola Superior de Tecnologia de Setúbal, do Politécnico de Setúbal, fazia trabalho de voluntariado no Centro Ismaili quando foi assassinada.









Ver comentários