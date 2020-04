Pancada entre vizinhos acaba no hospital

Uma discussão entre vizinhos, na Rebelva, Cascais, acabou em agressões mútuas e com ambos a serem transportados ao hospital pelos bombeiros devido aos ferimentos sofridos.

O alerta foi dado pelas 19h00 de sábado e dava conta de desacatos entre um homem e uma mulher, ambos com cerca de 40 anos. Apesar de apresentarem ferimentos considerados ligeiros, foram levados ao Hospital de Cascais pelos bombeiros de Carcavelos e São Domingos de Rana.



CM que esta não foi a primeira vez que as autoridades estiveram no local devido a desentendimentos entre aqueles moradores.