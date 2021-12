Pancadaria entre jovens em festa ilegal na rua de Santa Catarina no Porto. Veja as imagens

Um grupo de vários jovens envolveu-se em agressões violentas, esta madrugada, junto a um bar, na rua de Santa Catarina, no Porto.

Nas imagens é possível ver um dos jovens deitado no chão, enquanto é agredido com um pau e também com pontapés.

A situação acabou por ser denunciada à PSP pelos moradores da rua que dizem passar um verdadeiro inferno com as festas ilegais que são realizadas no bar, localizado no centro comercial Rio.

A PSP é chamada quase todas as semanas ao estabelecimento em causa. Há vários episódios de violência já retratados às autoridades. As festas ilegais costumam juntar entre 200 a 300 pessoas.

Em abril, por exemplo, os moradores contactaram a PSP e 57 pessoas foram identificadas no interior do bar.