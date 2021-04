Com muito álcool e droga à mistura, sem máscara colocada e sem cumprirem o distanciamento de segurança. No espaço de poucas horas, as autoridades policiais terminaram com quatro festas ilegais e 237 pessoas foram identificadas e multadas por incumprimento do dever geral de recolhimento domiciliário. Os eventos decorriam no Porto, Palmela e Sesimbra.