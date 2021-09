Jovem de 25 anos espancado por cinco na rua em Castelo Branco

Cinco homens agrediram violentamente um outro, de 25 anos, com murros e pontapés no tronco e cabeça, mesmo quando a vítima já estava inanimada no chão, em Castelo Branco.Foi o culminar de uma noite de sábado para domingo atribulada na Av. de Espanha.Na segunda agressão, ao jovem, que foi captada em vídeo, cinco homens, dos 22 anos 39 anos, foram identificados pela PSP.