Paquistanês detido por homicídio de mulher cuja a cabeça foi encontrada

trabalhava para o suspeito.

O alerta foi dado depois de um funcionário da Administração do Porto de Leixões passar pela praia e detetar um

, no areal.

O cheiro forte chamou a atenção do funcionário, que abriu o saco e encontrou a

.

A PJ deteve um cidadão paquistanês de 32 anos suspeito da autoria material do crime homicídio qualificado e profanação de cadáver de uma mulher cuja cabeça foi encontrada na praia de Leça da Palmeira, Matosinhos, na manhã do dia 7 de março de 2019.Segundo o comunicado da Polícia Judiciária, a vítimauma massagista de nacionalidade tailandesa foi detida por suspeitas da coautoria do crime. As autoridades acreditam que a origem dos factos estará na existência de uma dívida, que a vítima exigia que fosse paga.O homem colocou-se em fugo logo após o aparecimento da cabeça, tendo sido detido na fronteira da Turquia com a Grécia.saco de plástico a cerca de 10 metros dos caixotes do lixocabeça da mulher