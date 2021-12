Paraplégico detido no Porto com droga escondida em gelado

Um homem, de 29 anos, e a companheira, de 20, foram detidos pela PSP por tráfico de droga, ao início da noite desta terça-feira, no Porto. O casal, ele paraplégico e ela cuidadora, tinha cocaína e haxixe escondidos num gelado.

A detenção foi concretizada pelas 19h10, na rua de Grijó, próximo do cemitério de Lordelo do Ouro. Os dois suspeitos, feirantes, tinham ido de táxi desde Lamego até ao Porto adquirir 108 doses de cocaína e cinco de haxixe. Abordados pelos agentes da Brigada de Fiscalização Policial da 2ª Divisão da PSP, tinham escondido a droga num gelado que compraram numa loja KFC, junto ao bairro Pinheiro Torres. O produto estupefaciente foi apreendido, tal como dois telemóveis. Os dois detidos foram notificados para se apresentarem a tribunal, esta quarta-feira, já que não podiam passar a noite na esquadra, devido aos problemas de saúde do suspeito.

Minutos depois, os mesmos agentes da PSP detiveram, na mesma rua, um homem que conduzia uma viatura apreendida. Foi igualmente notificado para ir amanhã a tribunal.