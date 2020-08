Paraquedista ferido após aterragem malsucedida em Portimão

Um paraquedista, de 44 anos, ficou este sábado de manhã ferido em resultado de uma aterragem malsucedida, no Aeródromo Municipal de Portimão.

Ao que apurou o Correio da Manhã, o homem sofreu uma lesão num membro inferior quando embateu no solo, tendo sido considerado ferido leve.

A vítima foi assistida no local pelos bombeiros e pelo INEM, sendo depois transportada para a unidade de Portimão do Centro Hospitalar Universitário do Algarve.



Para a ocorrência foram mobilizados quatro operacionais, com duas viaturas, dos Bombeiros Voluntários de Portimão e do INEM.