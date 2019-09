Idoso agredido pela filha com faca em Portimão

Um homem de 75 anos ficou ferido após ter sido esfaqueado pela filha, de cerca de 40 anos, esta sexta-feira de manhã, no interior da casa onde ambos residem, na rua Montalvão Marques, entre o Estádio Municipal e a avenida V6, em Portimão.Segundo oconseguiu apurar, o alerta foi dado pelas 09h18. Pai e filha ter-se-ão envolvido numa discussão, ao que tudo indica por questões relacionadas com dinheiro.Fontes contactadas peloexplicaram que a mulher está referenciada como toxicodependente e necessitaria de dinheiro para adquirir produto estupefaciente.Uma vez que o pai terá recusado dar-lhe o dinheiro que ela pretendia, a mulher pegou numa faca e dirigiu-se ao idoso, ameaçando-o. Depois agrediu-o, ferindo-o na testa.Embora o ferimento sofrido pela vítima tenha sido considerado ligeiro, o idoso foi assistido no local pelos Bombeiros Voluntários de Portimão e por uma equipa do INEM. A vítima foi transportada para o Hospital de Portimão onde recebeu tratamento médico.A PSP chegou rapidamente ao local e deteve a agressora de imediato. A mulher foi descrita aocomo sendo uma pessoa com uma personalidade conflituosa, situação que será agravada pelo consumo de estupefacientes.Esta não terá sido, aliás, a primeira vez que pai e filha tiveram divergências relacionadas com o consumo de droga da agressora, que vai ser ouvida em primeiro interrogatório no Tribunal de Portimão.