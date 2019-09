Homem ameaça ex-namorada de 15 anos em Albufeira

Um jovem de 18 anos foi detido por militares do Núcleo de Investigação e de Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) de Portimão da GNR pelo crime de violência doméstica contra a ex-namorada, uma rapariga de apenas 15 anos.Os crimes foram perpetrados em Albufeira, onde a jovem reside. Esta é a terceira detenção pelo mesmo crime efetuada esta semana pela GNR na cidade de Albufeira.Segundo oconseguiu apurar, o jovem já estava ser investigado há algum tempo, tendo sido detido mediante mandado de detenção emitido pelo Ministério Público.O suspeito ameaçava de morte, perseguia e coagia a ex-namorada menor e não aceitava o fim da relação. "Se não és minha, não serás de mais ninguém". Esta era a posição que justificaria as atitudes violentas do detido, que não deixava a ex-namorada em paz.A detenção do suspeito ocorreu num parque de diversões da região do Algarve onde o jovem trabalha. Segundo oconseguiu apurar, não ofereceu qualquer resistência à atuação dos militares do NIAVE e da GNR.Pelo facto de a vítima ser menor, o suspeito poderá ainda vir a ser indiciado do crime de abuso sexual de menor. O jovem foi apresentado ao Tribunal de Portimão, quinta-feira à tarde, para primeiro interrogatório judicial.Foi colocado em liberdade, mas será controlado mediante vigilância eletrónica. Está proibido de se aproximar e de estabelecer qualquer contacto com a vítima.