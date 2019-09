Durante anos, o homem, de 54 anos, insultou e ameaçou a mulher, de 53, mas a vítima nunca tinha apresentado queixa dos maus-tratos psicológicos de que era alvo. Há cerca de duas semanas, a vítima foi ameaçada com uma faca de cozinha. O homem foi esta segunda-feira detido pela GNR.Segundo oapurou, a ameaça ocorreu no restaurante do casal, em Albufeira, e foi testemunhada por funcionários do espaço, que intervieram no sentido de proteger a vítima.As ameaças à mulher e a tentativa de agressão com a faca foram captadas pelo sistema de videovigilância do estabelecimento e revelaram-se fundamentais para a atuação dos militares do Núcleo de Investigação e de Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) da GNR de Portimão que, esta segunda-feira de manhã, pelas 11h00, deram cumprimento a um mandado de detenção do agressor, que se encontra neste momento indiciado pelo crime de violência doméstica.Depois do episódio de violência e de também ter sido agredida várias vezes, a mulher arranjou coragem para apresentar queixa contra o marido, que esta segunda-feira à tarde foi presente ao Tribunal de Portimão para primeiro interrogatório judicial.O agressor saiu em liberdade, mediante apresentações às autoridades, três vezes por semana, até ao julgamento. Além disso, vai ter de se submeter a um tratamento para tratar o alcoolismo, já que terá sido o aumento do consumo de bebidas alcoólicas que contribuiu para a recente escalada de violência contra a mulher.