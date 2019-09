Jovem ameaça família com faca de cozinha em Albufeira

Um jovem de 26 anos foi detido pela GNR, em Albufeira, por ameaçar de morte vários familiares com uma faca de cozinha.A detenção, ao que oconseguiu apurar, foi feita na terça-feira à tarde por militares do Núcleo de Investigação e de Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) da GNR de Portimão em cumprimento de um mandado de detenção fora de flagrante delito, passado pelo Tribunal de Albufeira.O suspeito está indiciado por um crime de violência doméstica, dois de ofensas à integridade física qualificada, dois de ameaça agravada e um de coação agravada. As vítimas são o pai, a mãe, a irmã e a namorada, que foram ameaçados de morte com recurso a uma faca de cozinha.Segundo foi possível apurar, o jovem já tinha sido detido duas vezes pelos mesmos crimes, não tendo cumprido as medidas de coação aplicadas pelo Tribunal de Albufeira. Vai ser apresentado hoje de manhã a um juiz de instrução criminal no Tribunal de Portimão para aplicação de novas medidas de coação até ao julgamento.Este é a segunda detenção por violência doméstica, esta semana, em Albufeira. Na segunda-feira, foi detido um homem de 54 anos por insultar e ameaçar a mulher, de 53.A vítima nunca tinha apresentado queixa dos maus-tratos físicos e psicológicos de que era alvo. Há cerca de duas semanas, foi ameaçada com uma faca de cozinha no restaurante do casal. O crime foi testemunhado por funcionários do espaço.