Mulher fica ferida em incêndio em Albufeira

Uma mulher, de 44 anos, ficou ferida num incêndio que deflagrou na cozinha do seu apartamento, na noite de quinta-feira, situado na rua Pedro Álvares Cabral, perto do edifício da Câmara de Albufeira.Segundo oapurou, o alerta para o fogo foi dado pelas 23h54. As chamas foram rapidamente combatidas pelos Bombeiros Voluntários de Albufeira, que deslocaram para o local 15 operacionais.A cozinha sofreu danos bastante avultados. A vítima foi assistida no local e transportada depois para o Centro Hospitalar Universitário do Algarve, em Faro.