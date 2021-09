Quinze paraquedistas do Batalhão Operacional Aeroterrestre, do Exército, participam a partir de segunda-feira num dos maiores exercícios multinacionais, o Falcon Leap 21, que decorrerá até dia 19 nos Países Baixos.Está prevista uma largada coletiva de mil paraquedistas para as zonas de lançamento utilizadas na operação Market Garden - de forma a celebrar o 77º aniversário daquela ação aliada da II Guerra Mundial que ainda é considerada a maior operação aerotransportada da história.