Fábio foi atingido à falsa fé. O primeiro soco foi dado quando estava de costas e desmaiou de imediato. Depois foi pontapeado pelo menos quatro vezes na cabeça. E foi ainda atingido com uma pedra que Clóvis apanhou do chão para o agredir.“Parecia que estavam a pontapear um saco de boxe”, contaram as testemunhas à Polícia Judiciária, revelando um cenário absolutamente horrendo e de uma violência extrema.