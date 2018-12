Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pároco e coro vigiam ‘monstro’ do Barreiro

Homem atacou e molestou mais de 60 mulheres.

A população de Fronteira (Portalegre) está em alerta máximo desde que há semana e meia passou a ter mais um residente, Bruno Costa, o ‘monstro do Barreiro’, que na última década abusou e molestou sexualmente, atacou e agrediu dezenas de mulheres na Margem Sul, havendo pelo menos 60 queixas contra ele.



Detido pela PJ de Setúbal, uma juíza do Tribunal do Barreiro deixou-o em liberdade. Proibiu-o de entrar nos concelhos do Barreiro e Moita e mandou-o apresentar-se diariamente na GNR de Fronteira, onde o ‘monstro’ passou a residir com a mãe.



Ao que o CM apurou, a vigilância não é feita só por populares. O próprio padre e o coro da igreja estão avisados e "muito atentos", contou fonte local.



A GNR anda com atenção redobrada, até porque Bruno Costa não anda só por Fronteira. Tem "vagueado" por outras terras nas redondezas, entre elas Alter do Chão.



O homem, de 31 anos, já se meteu em problemas numa farmácia. Abordou uma farmacêutica, foi mal-educado e ofendeu-a. Um outro funcionário interveio e expulsou-o. Também foram reportadas tentativas de contacto com menores num jardim de Fronteira.



Bruno Costa ataca mulheres, pelo menos, desde 2012. Já foi internado compulsivamente mas sempre libertado para reincidir.



Entre os casos conhecidos (além das 60 queixas haverá cifras negras) há jovens perseguidas até casa e agredidas, aliciamento de menores pela internet e tentativas de violação em locais públicos.