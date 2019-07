Partem perna a mulher em assalto na Amadora

Quatro menores, entre os 14 e os 16 anos, foram apanhados em flagrante pela PSP da Amadora por terem espancado uma mulher num roubo, usando uma cana.A vítima ficou com uma perna partida.Segundo a PSP, o crime ocorreu a 2 de julho. Testemunhas viram os 4 jovens a agredirem a vítima, primeiro com uma cana e, depois, a pontapé e a murro.O gang ainda fugiu com bens roubados à vítima, mas a rápida intervenção da PSP fez com que fossem apanhados.A mulher foi internada de urgência, onde lhe diagnosticaram fratura do fémur.O detido mais velho ficou com Termo de Identidade e Residência, e os outros foram entregues aos pais por serem menores.