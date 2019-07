Três detidos por assaltos a casas com fechaduras de alta segurança no Porto

Três homens foram detidos em flagrante delito pela PSP por serem suspeitos de "diversos" assaltos a residências com "fechaduras de alta segurança", durante o dia, no Porto, revelou esta quinta-feira a PSP."Os detidos são suspeitos da prática de diversos furtos qualificados. Em conjugação de esforços, dedicavam-se ao assalto a residências, durante o período diurno, procedendo à abertura de fechaduras consideradas de alta segurança", descreve o Comando Metropolitano do Porto da PSP em comunicado.A detenção foi resultado de uma investigação iniciada em fevereiro, "sob a direção do DIAP [Departamento de Investigação e Ação Penal] do Porto, e culminou na quarta-feira com "a detenção de três homens, em flagrante delito".Esta operação da Divisão de Investigação Criminal da PSP foi feita "na sequência do assalto a duas residências localizadas na cidade do Porto", acrescenta aquela força policial.Os detidos, com idades entre os 26 e os 36 anos, não têm "ocupação profissional ou residência fixa" em Portugal, refere a polícia.Os homens foram detidos após duas buscas domiciliárias e duas não domiciliárias "na área de Vila Nova de Gaia", distrito do Porto, afirma aquela força policial.Durante a operação, a PSP apreendeu 65 mil euros em dinheiro, "diversas peças em ouro e prata", três automóveis e "diversos artigos de valor subtraídos do interior" das casas.A PSP apreendeu ainda várias ferramentas usadas para a prática dos crimes, nomeadamente uma fechadura utilizada para abrir outras.A ação foi feita "no âmbito do combate ao crime de furto qualificado pelos métodos de arrombamento, estroncamento ou utilização de chave falsa", acrescenta.